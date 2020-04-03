Кількість смертей від коронавірусу у Німеччині перевищила тисячу

У Німеччині кількість смертей, що безпосередньо пов’язані з COVID-19, сягнула 1017.

Нові дані оголосив 3 квітня президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на 00 годин 3 квітня офіційно підтверджено 79 696 випадків інфікування, це на 6 174 більше, ніж напередодні. Померло 1017 людей», - поінформував Вілер.

Наразі рівень смертності у країні становить 1,2%, «і цей рівень буде зростати, ми повинні виходити з цього», - додав професор.

Середній вік жертв – 80 років. Середній вік інфікованих – 48 років.

За словами Вілера, в країні за минулий тиждень було проведено близько 350 тисяч тестів, з яких 8% виявилися позитивними.

За оцінками RKI за умови відсутності вакцини захворіти на COVID-19 можуть до 60-70% населення, щоправда, для більшості хвороба буде протікати в легкій чи навіть безсимптомній формі. Але, попередив Вілер, померти від вірусу можуть і молоді люди.

Прокоментував президент RKI також активно обговорювану тему масок. Позиція Інституту з цього питання: спеціалізовані, так звані FFP-маски повинен носити медперсонал. «Текстильні» маски можуть допомогти захистити інших, що вже добре, але ж не того, хто таку маску носить. Для населення основною стратегією є тримати дистанцію, мінімум 1,5 м.

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З метою забезпечення відстані між людьми в транспорті RKI рекомендує владі збільшити кількість вагонів у потягах метро.

Про повернення до «нормального життя» наразі не йдеться, коли це відбудеться, Вілер прогнозувати не береться. Експерти виходять з того, що процес буде відбуватися поступово.

Згідно з даними Університету Джона Гопкінса, кількість інфікованих у ФРН сягає 84 794, кількість загиблих – 1107. Німеччина посідає четверте місце у світі за кількістю заражених.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, 53 218 осіб померли, одужали 212 993 людини.

Фото: АА