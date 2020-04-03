Меркель вийшла на роботу після карантину

Канцлер ФРН Ангела Меркель повернулася в офіс після двотижневого домашнього карантину.

Про це поінформував її речник Штеффен Зайберт 3 квітня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Вона вже сьогодні (в п’ятницю) повертається в офіс, на своє робоче місце у відомстві канцлера», - сказав Зайберт.

На щастя, зазначив речник, кілька тестів на коронавірус, яка зробили канцлеру ФРН, виявилися негативними.

Він нагадав, що Меркель перебувала на 2-тижневому домашньому карантині за рекомендацією Інституту Роберта Коха. Наразі строк закінчується і глава уряду буде працювати в звичайному режимі. Проте багато переговорів з міжнародними партнерами та всередині країни будуть проводитися певний час у форматі телефонних або відеоконференцій. У самому відомстві канцлера всі суворо дотримуються принципу дотримання дистанції, запевнив Зайберт.

Як повідомлялося, Меркель пішла на карантин після того, як контактувала з лікарем, у якого виявили коронавірус.