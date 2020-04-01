Меркель – про «карантинний» Великдень: Пандемія не визнає свят

Заходи з обмеження контактів між людьми, введені в Німеччині 22 березня, ближчими днями пом’якшені не будуть.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель після телеконференції з прем'єр-міністрами федеральних земель 1 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Пандемія не визнає свят… Думати про послаблення заходів зарано», - сказала Меркель.

Вона попросила людей відсвяткувати Великдень в колі самих близьких, з тими, з ким вони ділять одне помешкання, утриматися від поїздок і відвідувань, у тому числі родичів.

Керівники держави і земель одностайно вирішили, що обмеження не будуть зняті щонайменше до 19 квітня включно, але посилення заходів при цьому не відбудеться. Отже громадянам «рекомендується зменшити контакт з іншими людьми поза їхнім домогосподарством до абсолютного мінімуму, навіть під час Великодня».

19 квітня майже у всіх федеральних землях закінчуються великодні свята школярів. Після цього залежно від динаміки поширення коронавірусу буде прийматися рішення, як діяти далі.

Наразі динаміка поширення коронавірусу в Німеччині все ще занадто висока. Думати про адаптацію заходів можна тоді, коли кількість заражених по всій країні буде подвоюватися кожні 10 днів (зараз у країні це відбувається кожні 5–6 днів), сказала Меркель.

За даними Інституту Роберта Коха, кількість інфікованих у ФРН сягає 67 366 осіб (що на 5 453 більше, ніж напередодні).