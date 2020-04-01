Меркель – про «карантинний» Великдень: Пандемія не визнає свят
Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель після телеконференції з прем'єр-міністрами федеральних земель 1 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Пандемія не визнає свят… Думати про послаблення заходів зарано», - сказала Меркель.
Вона попросила людей відсвяткувати Великдень в колі самих близьких, з тими, з ким вони ділять одне помешкання, утриматися від поїздок і відвідувань, у тому числі родичів.
Керівники держави і земель одностайно вирішили, що обмеження не будуть зняті щонайменше до 19 квітня включно, але посилення заходів при цьому не відбудеться. Отже громадянам «рекомендується зменшити контакт з іншими людьми поза їхнім домогосподарством до абсолютного мінімуму, навіть під час Великодня».
19 квітня майже у всіх федеральних землях закінчуються великодні свята школярів. Після цього залежно від динаміки поширення коронавірусу буде прийматися рішення, як діяти далі.
Наразі динаміка поширення коронавірусу в Німеччині все ще занадто висока. Думати про адаптацію заходів можна тоді, коли кількість заражених по всій країні буде подвоюватися кожні 10 днів (зараз у країні це відбувається кожні 5–6 днів), сказала Меркель.
За даними Інституту Роберта Коха, кількість інфікованих у ФРН сягає 67 366 осіб (що на 5 453 більше, ніж напередодні).