Коронавірусом у світі заразилися 858 тисяч осіб, одужали - 178 тисяч

Станом на ранок 1 квітня у світі зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків - 42 158.

Про це повідомляє Worldоmeters.

Загалом COVID-19 поширився на 203 країни. Починаючи з півночі нового дня у світі зафіксували 515 нових випадків, зокрема 11 смертей.

У США за сьогодні зафіксували 48 нових випадків, загальна кількість хворих у країні зросла до 188 578, зареєстрували одну смерть (всього 3 890), понад 7 тисяч одужали.

Кількість випадків в Італії зараз становить 105 792, з них 12 428 летальні, 15 729 - одужали.

В Іспанії зафіксовано 95 923 випадки, зокрема 8 464 смертельних, одужали - 19 259 осіб.

У Китаї зареєстровано 81 518 випадків (3 305 смертельних).

У Німеччині та Франції — 71 808 (775 летальних) і 52 128 (3 523 летальних) відповідно, в Ірані понад 44 тис. (2 898 летальних), а у Великій Британії — 25 150 випадків, з них 1789 призвели до загибелі, 135 осіб одужали.

В інших країнах, де число зареєстрованих випадків перевищує 10 тисяч, ситуація наступна: Швейцарія 16 605 (433 смерті), Туреччина 13 531 (214 смерті), Бельгія 12 775 (705 смертей), Нідерланди 12 595 (1 039 смертей), Австрія 10 180 (128 смертей)

Найбільше число нових випадків поки зафіксовано в Мексиці — 121 (1 215 загалом), а також у Південній Кореї — 101 (всього 9 887). У Бразилії з опівночі кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла на 95 і становить 5 812.

В Україні підтверджено 647 випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 осіб одужали.