Боротися з коронавірусом у Нідерландах допомагають колишні медики – посол

У Нідерландах створено онлайн-платформу для колишніх медиків, які можуть долучитися до боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це в інтерв’ю кореспонденту Укрінформу в Гаазі розповів посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

“Існує проблема нестачі медичного персоналу. Нідерландський уряд закликав колишніх співробітників медичної галузі долучитися до боротьби з пандемією. Наразі на спеціальній онлайн-платформі зареєструвалися тисячі медичних співробітників, які готові долучитись до роботи”, - розповів Ченцов.

За його словами, уряд Нідерландів планує у найкоротші терміни збільшити кількість місць у лікарнях. З цією метою в екстреному порядку здійснюється закупівля необхідного обладнання, зокрема апаратів ШВЛ.

“Враховуючи, що зазначені виклики можуть постати і перед Україною, посольство зі свого боку опрацьовує спільно з нідерландськими виробниками можливість закупівлі апаратів ШВЛ нідерландського виробництва для потреб українських лікарень. Про це говорили й наші міністри закордонних справ під час телефонної розмови”, - зазначив дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.

Спочатку було прийнято рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби.

Усі масові заходи в Нідерландах були заборонені до 1 червня. Це стосується і подій, на які збирається менш як 100 осіб. Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.