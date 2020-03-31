COVID-19: У Нідерландах продовжили карантин до 28 квітня

У Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.

Про це заявив на пресконференції прем'єр-міністр Марк Рютте, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Усі запроваджені заходи проти поширення коронавірусу будуть продовжені до вівторка, 28 квітня”, - сказав Рютте.

Він також закликав громадян залишатися вдома, а якщо доводиться вийти з помешкання — тримати півтораметрову дистанцію одне від одного.

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Крім того, прем'єр-міністр закликав нідерландців не будувати планів на травневі свята.

“Ми хочемо, щоб якомога менше людей подорожувало країною. Після 28 квітня ми не повернемося до старої ситуації, тому не плануйте травневі свята”, - заявив Рютте, зазначивши, що обмежувальні заходи можуть бути продовжені та після 28 квітня.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах було прийнято рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби.

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Усі заходи за участю значної кількості людей в країні були заборонені до 1 червня. Це стосується і подій, на які збирається менш як 100 осіб. Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.