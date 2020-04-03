Суд ЄС визнав незаконною відмову Польщі, Угорщини та Чехії прийняти мігрантів

Суд Євросоюзу визнав протиправними дії Польщі, Угорщини та Чехії, які відмовилися приймати біженців під час міграційної кризи 2015 року, порушивши таким чином власні зобов’язання за законодавством ЄС.

Про це інформує сайт Європейського суду.

«Відмовившись виконувати тимчасовий механізм з розміщення людей, які шукали міжнародного захисту, Польща, Угорщина та Чеська Республіка не виконали власні зобов’язання відповідно до закону ЄС. Ці країни-члени не можуть посилатися ані на власну відповідальність за забезпечення правопорядку або дотримання міжнародної безпеки, ані на нібито помилки у механізмі розміщення, аби уникати застосування цього механізму» - йдеться у повідомленні суду.

У рішенні щодо справи «Єврокомісія проти Польщі, Угорщини і Чеської Республіки» (Тимчасовий механізм розміщення заявників на міжнародний захист), ухваленому 2 квітня 2020 року, суд підтримав позицію ЄК.

Читайте також: Рада Європи через коронавірус закликає звільнити мігрантів із місць утримання

Суд визнав факт порушення законодавства трьома країнами у вересні 2015 року, коли Рада ЄС прийняла рішення розмістити громадян третіх країн, котрі масово прибували на узбережжя Італії та Греції, в інших країнах Євросоюзу. Йдеться про два випадки, коли йшлося спочатку про 40 тис., згодом про 120 тис. мігрантів.

Як указується, у грудні 2015 році, відповідно до рішення Ради ЄС, Польща зобов'язалася швидко розмістити на своїй території 100 осіб, але не зробила цього. Угорщина взагалі не взяла на себе жодних подібних зобов’язань. Чехія у лютому та у травні 2016 року, погодилася розмістити 50 осіб, але фактично прийняла лише 20 мігрантів з Греції та не виконувала подальших зобов’язань.

За правилами Суду ЄС, країни, які визнані відповідальними за порушення власних зобов’язань, мусять виконати їх без зволікання.