Рада Європи через коронавірус закликає звільнити мігрантів із місць утримання

У Раді Європи, з урахуванням ситуації, що викликана пандемією коронавірусу в світі, закликають країни-члени звільнити нелегальних мігрантів, які були затримані через незаконний перетин кордонів.

Про це заявила у четвер комісар РЄ з прав людини Дуня Міятович, передає власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Я закликаю країни-члени Ради Європи переглянути ситуацію із особами, яким відмовлено у наданні притулку, а також стосовно нерегулярних мігрантів, що перебувають у місцях утримання, та звільнити їх якнайскоріше», - наголосила комісар Ради Європи.

Міятович підкреслила, що з урахуванням поширення світом пандемії Covid-19, країни-члени РЄ повинні призупинити переслідування людей, які не мають законних підстав для перебування на інших національних територіях.

За даними Worldometers, на 12.00 26 березня у світі зафіксовано 478 331 випадок зараження коронавірусом, з них 21 524 летальних, 114 833 особи одужали.

В Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

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