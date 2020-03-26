ОБСЄ скасувала всі засідання та заходи, співробітники працюють з дому

Через пандемію коронавірусу та заходи з обмеження її поширення співробітники ОБСЄ, штаб-квартира якої розташована у Відні, переведені на дистанційну роботу, а щотижневі засідання Постійної ради та Форуму з безпекового співробітництва скасовано.

Про це в ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу в Австрії повідомили в Секретаріаті Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

"Секретаріат ОБСЄ у Відні у консультації з владою Австрії як приймаючою стороною та "Трійкою ОБСЄ", що складається з нинішнього, попереднього та наступного Головувань (Албанія, Словаччина та Швеція відповідно) відправив співробітників працювати з дому, скасував службові поїздки, які не є необхідними, переніс заходи і тимчасово призупинив свою програму групових відвідувань", - поінформувала співробітниця відділу комунікацій та зв’язків зі ЗМІ Мерсіха Поджіч.

Співробітники Секретаріату ОБСЄ працюватимуть у дистанційному режимі щонайменше до 13 квітня. Рішення щодо цього може переглядатися з огляду на розвиток ситуації та рекомендації австрійської влади. Усі виконавчі структури, включаючи польові операції, працюють відповідно до правил приймаючої країни.

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Поруч з цим, припинено до подальшого повідомлення проведення засідань обох директивних органів ОБСЄ – Постійної ради та Форуму зі співробітництва в галузі безпеки. Засідання цих органів раніше проводилися на щотижневій основі за участю представників 57 країн-учасниць

"Безпека та добробут співробітників ОБСЄ є першочерговою ціллю, незалежно від того, де вони працюють", - заявили у Секретаріаті ОБСЄ.

Раніше 20 березня було зафіксовано перший випадок зараження новим коронавірусом серед співробітників Секретаріату ОБСЄ.