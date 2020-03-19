Президент Європарламенту скликає екстрене пленарне засідання з дистанційним голосуванням

За підсумками відеоконференції за участю лідерів політичних груп президент Європарламенту Девід Сассолі оголосив про скликання 26 березня першого в історії пленарного засідання Європарламенту, під час якого депутати голосуватимуть дистанційно.

Про це повідомляє Європарламент.

«Європейський парламент виконує та буде продовжувати виконувати свій обов’язок. Парламент має залишатися відкритим, оскільки демократія не може бути зупинена цим вірусом… З цієї причини я вирішив скликати надзвичайне пленарне засідання у четвер, 26 березня, з метою ухвалення надзвичайних заходів, що були представлені Європейською комісією. Це буде перше пленарне засідання, під час якого ми використовуватимемо дистанційну систему голосування. У зв’язку із цією надзвичайною ситуацією, ми маємо використати всі засоби, які є в нашому розпорядженні», - сказав Сассолі.

Він повідомив, що Європейський центральний банк, на заклик Європарламенту, погодив мобілізацію 750 мільярдів євро для заходів Єврокомісії та країн-членів у боротьбі з вірусом. Ще 500 мільярдів євро можуть бути мобілізовані через Європейський механізм стабільності. Вочевидь, такі пропозиції будуть обговорюватися під час надзвичайної сесії Європарламенту.

«Ми говоримо зараз про втручання у ситуацію, яке, в цілому, наближається до двох трильйонів євро. Це найвеличніша демонстрація європейської солідарності за тривалий час. Її можна порівняти з Планом Маршалла - програмою, яка допомогла нам постати з руїн Другої світової війни», - сказав президент Європарламенту.

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Фото: Michel Christen / primorske.si