Президент Європарламенту скликає екстрене пленарне засідання з дистанційним голосуванням
Про це повідомляє Європарламент.
«Європейський парламент виконує та буде продовжувати виконувати свій обов’язок. Парламент має залишатися відкритим, оскільки демократія не може бути зупинена цим вірусом… З цієї причини я вирішив скликати надзвичайне пленарне засідання у четвер, 26 березня, з метою ухвалення надзвичайних заходів, що були представлені Європейською комісією. Це буде перше пленарне засідання, під час якого ми використовуватимемо дистанційну систему голосування. У зв’язку із цією надзвичайною ситуацією, ми маємо використати всі засоби, які є в нашому розпорядженні», - сказав Сассолі.
Він повідомив, що Європейський центральний банк, на заклик Європарламенту, погодив мобілізацію 750 мільярдів євро для заходів Єврокомісії та країн-членів у боротьбі з вірусом. Ще 500 мільярдів євро можуть бути мобілізовані через Європейський механізм стабільності. Вочевидь, такі пропозиції будуть обговорюватися під час надзвичайної сесії Європарламенту.
«Ми говоримо зараз про втручання у ситуацію, яке, в цілому, наближається до двох трильйонів євро. Це найвеличніша демонстрація європейської солідарності за тривалий час. Її можна порівняти з Планом Маршалла - програмою, яка допомогла нам постати з руїн Другої світової війни», - сказав президент Європарламенту.
За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, 84 114 осіб одужали.
Фото: Michel Christen / primorske.si