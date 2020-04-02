Туреччина направила медичну допомогу в 30 країн

Туреччина надала медичну допомогу 30 країнам та найближчими днями відправить до ФРН 2 млн медичних масок. Загалом допомогу в рамках протидії світовій пандемії коронавірусу в Анкари попросили 88 країн.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа під час відеоконференції з очільником ВООЗ по європейському регіону Хансом Клюге, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Наразі Туреччина вже надала допомогу медичними засобами 30-м країнам. Один з останніх запитів - на 2 млн медичних масок - надійшов з Німеччини, й найближчими днями ми його задовільнимо... Загалом до Туреччини звернулися по допомогу з 88 країн», - повідомив міністр.

За його словами, окрім Німеччини, про допомогу попросила Велика Британія, її запит також розглядається.

В ході спілкування йшлося про загальну ситуацію у світі та перспективи її розвитку. На переконання очільника МОЗ Туреччини, саме завдяки вжитим в країні заходам Туреччині вдалося стати однією з останніх країн у регіоні, на території якої було виявлено випадки інфікування коронавірусом. За його словами, зараз в Туреччині відділення інтенсивної терапії у медичних закладах Туреччини заповнені на 62%, країна самотужки забезпечує всі свої потреби у медичних засобах та обладнанні.

«Найважливішим питанням у цій боротьбі є політична воля та рішучість. Пане міністре, хотів би передати вдячність пану Ердогану (президенту Туреччини) за кроки, які він вжив для мобілізації необхідних ресурсів з цього приводу», - сказав представник ВООЗ.

У ході відеозустрічі було підписано меморандум про співпрацю Туреччини та регіонального європейського офісу ВООЗ на 2020-21 роки.

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Ханс Клюге також подякував Туреччині за вже надану допомогу, зокрема відправлений вчора медичний вантаж до Іспанії та Італії, а також за обмін даними.

За даними Worldоmeter, у світі кількість випадків COVID-19 сягнула 955 412, з них 48 579 летальних, одужало 203 013 людей.