Осередками розповсюдження коронавірусу в Туреччині стали три міста

У Туреччині, в рамках акції «Моя Туреччино, лишайся вдома» (#EvindeKalTürkiyem) оприлюднили карту розповсюдження коронавірусу по населених пунктах.

Карту створено Турецьким центром стратегічного аналізу (TÜRKSAM).

«Карта створена за інформацією, наданою Міністерством охорони здоров'я», - вказано у дописі.

Найбільший показник інфікування в Стамбулі - 8852 випадки, на другому місці Ізмір - 853, на третьому Анкара - 712.

Також до ТОП-10 відносяться такі міста, як Конья (584 випадки), Коджаелі (410), Испарта (268), Сакар’я (207), Адана (197), Бурса (135), Самсун (112).

Читайте також: Президент Філіппін наказав поліції розстрілювати порушників карантину

Як повідомлялося, за минулу добу в Туреччині виявлено 2148 випадків інфікування коронавірусом, 63 людей померли. Загальна кількість виявлених випадків - 106799, померли - 277, одужали - 333.

За даними Worldоmeter, у світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 436 випадків COVID-19, з них 47 251 летальний, 194 585 людей одужали.

фото: ANSA