У Туреччині за добу від Covid-19 померли 63 особи
Укрінформ
За минулу добу в Туреччині виявлено 2148 випадків інфікування коронавірусом, 63 особи внаслідок захворювання померли.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, передає власний кореспондент Укрінформу.
«За минулу добу зроблено 14 396 тестів, 2148 з них - позитивні. 63 людини померли, загальна кількість летальних випадків досягла 277», - зазначив міністр.
Таким чином, кількість зафіксованих випадків Covid-19 у Туреччині сягнула 15 679. У реанімації перебувають 979 пацієнтів. Одужали 333 особи.
Як повідомлялося, Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган досягли низки практичних домовленостей щодо координації зусиль у боротьбі з коронавірусом. Президент Туреччини пообіцяв невідкладно розглянути запити української сторони щодо постачання респіраторів і захисних костюмів.
Фото: АА