Ердоган обіцяє допомогти Україні з респіраторами та захисними костюмами

Президенти України та Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Таїп Ердоган досягли низки практичних домовленостей щодо координації зусиль у боротьбі з коронавірусом.

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє пресслужба Президента.

"Співрозмовники обговорили ситуацію довкола поширення коронавірусу у світі та заходи, які вживаються в обох країнах з метою забезпечення захисту громадян. Було досягнуто низки практичних домовленостей щодо координації зусиль і співпраці між Україною та Туреччиною стосовно боротьби з пандемією та її наслідками", - ідеться в повідомленні.

За даними ОП, Президент Туреччини пообіцяв невідкладно розглянути запити української сторони щодо постачання респіраторів і захисних костюмів.

Крім того, Зеленський подякував за послідовну підтримку Туреччиною територіальної цілісності та суверенітету України, засудження незаконної анексії Криму, а також за підтримку кримських татар.

Читайте також: Ердоган віддасть зарплату за 7 місяців на боротьбу з коронавірусом

Зазначається, що у цьому зв’язку президенти висловили задоволення реалізацією домовленостей, досягнутих під час їхньої особистої зустрічі 3 лютого цього року, зокрема щодо будівництва житла в Херсоні та Генічеську для вимушених переселенців з Криму.

Як розповіли в ОП, окремо глави держав обговорили ситуацію, що склалася для українських автоперевізників на турецько-болгарському кордоні у зв’язку із забороною в’їзду до Туреччини. В ОП зауважили, що Ердоган запевнив, що відповідальні турецькі міністерства отримають доручення, і ситуація найближчим часом буде розв’язана.