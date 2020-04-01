Ердоган віддасть зарплату за 7 місяців на боротьбу з коронавірусом

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган віддасть свою зарплату за 7 місяців у Національний фонд боротьби з коронавірусом.

Про це він заявив у зверненні до нації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Жоден вірус не може бути сильнішим від нашої єдності, солідарності та братерства. Ми розпочинаємо кампанію солідарності у боротьбі з коронавірусом… Щодо мене, то я віддам сім своїх зарплат (у Національний фонд боротьби з коронавірусом - ред.)", - наголосив Ердоган.

Турецькі ЗМІ підрахували, що зарплата Президента Туреччини за 7 місяців становить 568 тисяч 750 турецьких лір (близько 87 тисяч доларів США).

Як повідомлялося, за минулу добу в Туреччині від коронавірусу померли 37 осіб, а загалом за час епідемії - 168.

За даними Worldometers, кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 858,669, з них летальних 42,151, одужали 178,099 осіб.

Станом на 22 годину 31 березня в Україні зареєстровано 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Усього зафіксовано 17 летальних випадків від коронавірусу в Україні.