Турецькі лікарі влаштували флешмоб #залишайся вдома

Турецькі лікарі влаштували флешмоб #залишайся вдома

Укрінформ
Лікарі та медперсонал турецьких лікарень, які несуть цілодобові чергування та протидіють поширенню коронавірусу в країні, влаштували флешмоб #залишайся вдома та звернулися до громадян із закликом дотримуватися карантинних заходів.

Про це повідомляє телеканал TRT.

"Ми залишаємось тут для вас, будь ласка, залишайтеся вдома для нас", - йдеться у заклику лікарів та медичного персоналу.

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Також на фото, які були поширені у соцмережах, лікарі тримають аркуші із надрукованими на них закликами: «Мий руки», «Залишайся вдома», «Дотримуйся дистанції», «Ми готові виконувати свій обов'язок для вас» та інші.

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До флешмобу долучилися представники закладів охорони здоров’я по всій країні, їхні повідомлення отримали масове поширення та тисячі репостів у соціальних медіа.

«Я висловлюю подяку всім нашим медичним працівникам, які працюють із глибокою жертовністю та терпінням у боротьбі з коронавірусом», - звернувся до медиків Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своєму Twitter.

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Нагадаємо: наразі у Туреччині зафіксовано три смертельні випадки зараження коронавірусом, 192 - інфіковані. В країні, за даними МОЗ було проведено понад 10 тисяч тестувань. У 25 провінціях (з 81) діє 36 лабораторій, які роблять дослідження на наявність коронавірусу.

Фото: АА

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