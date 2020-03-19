МОЗ Туреччини запустило онлайн-тест на виявлення коронавірусу

У Туреччині запустили онлайн-тест на виявлення коронавірусу, за допомогою якого, пройшовши опитування, можна з’ясувати чи симптоми свідчать про можливе зараження коронавірусом та подальший алгоритм дій.

Онлайн-тест почав працювати на базі сайту Міністерства охорони здоров’я Туреччини, інформує власний кореспондент Укрінформу.

"Хочете пройти онлайн перевірку на коронавірус? Якщо ви думаєте, що ви чи ваші рідні мають коронавірус, дайте відповіді на запитання", - йдеться на першій сторінці онлайн-тесту.

Для проходження необхідно вказати номер свого персонального посвідчення, номер телефону, рік народження, ім’я батька.

Розробники тесту попереджають, що результати тесту мають рекомендаційний характер та не є остаточними.

Раніше в країні було організовано гарячу лінію "Alo 184" для отримання консультацій щодо стану здоров’я та визначення алгоритму дій.

Наразі в Туреччині зафіксовано три смертельні випадки зараження коронавірусом, 192 - інфіковані. В країні, за даними мінохоронздоров'я, було проведено більше 10 тисяч тестувань. У 25 провінціях (з 81) діє 36 лабораторій, які роблять дослідження на наявність коронавірусу.

За останніми даними Університету медицини ім. Джона Гопкінса на інтерактивній мапі, загальна кількість хворих Covid-19 у світі перевищила 229 тис. людей. 9 325 пацієнтів померли, понад 84 500 людей одужали.

Фото: АА