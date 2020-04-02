Президент Філіппін наказав поліції розстрілювати порушників карантину
Укрінформ
Президент Філіппін Родріго Дутерте попередив порушників заходів соціального дистанціювання в рамках боротьби з коронавірусом COVID-19, що до них може бути застосовано найсуворіше покарання - розстріл.
Про це він заявив під час телезвернення до населення, повідомляє CNN.
«Мої накази поліції, військовим та барангаям: якщо вони (порушники карантину – ред.) стануть некерованими і чинитимуть опір, і вашому життю буде загрожувати небезпека, пристреліть їх!», - заявив Дутерте.Він закликав філіппінців дотримуватися карантинних заходів.
Раніше у столиці країни Манілі відбулися акції протесту з вимогою до уряду допомогти з продовольством.
За даними сайту Worldometer, на Філіппінах зафіксовано 2,3 тисячі хворих від коронавірусу COVID-19 та 96 смертей.
У світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 237 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 47 249 осіб померло, одужало 194 583 людини.