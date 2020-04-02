Затятого порушника карантину у Франції посадили на два місяці

Суд міста Булонь-сюр-Мер на півночі Франції засудив молодого чоловіка на два місяці ув'язнення за вісім порушень карантину.

Про це повідомляє телеканал BFMTV.

«20-річного чоловіка з міста Кале засуджено до двох місяців в'язниці за неодноразове порушення карантину… Він учинив вісім порушень карантину в період між 25 і 30 березня», - йдеться у повідомленні з посиланням на місцеву прокуратуру.

Як повідомлялося, у Франції за порушення карантинного режиму передбачено штраф у розмірі 135 євро, за повторне, вчинене протягом 15 діб - 200 євро. Якщо упродовж 30 днів фіксуються чотири порушення, це карається 6 місяцями ув'язнення та штрафом у розмірі 3750 євро.

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Французькі суди останніми днями почали виносити доволі суворі вироки за порушення карантину. Зокрема, напередодні у Греноблі чоловіка засудили до двох місяців домашнього арешту з обов’язком носити електронний браслет. А 22-річнму мешканцю Парижа доведеться відпрацювати 105 годин на виправних роботах.

Загалом у Франції від Covid-19 померли 4 032 особи, інформує BBC.

Протягом останньої доби зафіксовано 509 смертельних випадків унаслідок коронавірусної інфекції. Це найвищий показник від початку епідемії.