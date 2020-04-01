Експрезидент «Марселя» помер від коронавірусу

Експрезидент «Марселя» помер від коронавірусу

Укрінформ
Папе Діуф керував французьким клубом чотири роки.

Колишній президент французького футбольного клубу «Олімпік» (Марсель) Папе Діуф помер від коронавірусу COVID-19 у віці 68 років, повідомляє The Guardian.

Останнім часом Діуф жив в Сенегалі. Напередодні його госпіталізували в Дакарі і найближчим часом мали доправити на лікування до Франції. Проте вчора ввечері Діуф помер після ускладнень, викликаних вірусом.

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Діуф працював президентом «Марселя» з 2005 по 2009 роки. За цей час «Олімпік» двічі посідав друге місце в чемпіонаті Франції і двічі виходив у фінал національного кубка.

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