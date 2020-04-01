Експрезидент «Марселя» помер від коронавірусу

Папе Діуф керував французьким клубом чотири роки.

Колишній президент французького футбольного клубу «Олімпік» (Марсель) Папе Діуф помер від коронавірусу COVID-19 у віці 68 років, повідомляє The Guardian.

Останнім часом Діуф жив в Сенегалі. Напередодні його госпіталізували в Дакарі і найближчим часом мали доправити на лікування до Франції. Проте вчора ввечері Діуф помер після ускладнень, викликаних вірусом.

Діуф працював президентом «Марселя» з 2005 по 2009 роки. За цей час «Олімпік» двічі посідав друге місце в чемпіонаті Франції і двічі виходив у фінал національного кубка.