Від коронавірусу помер експрезидент «Реала» Санс

Санс обіймав посаду президента «Реала» з 1995 по 2000 рік, під час його правління клуб двічі виграв Лігу чемпіонів.

Колишній президент мадридського «Реала» Лоренсо Санс помер сьогодні, 21 березня, від коронавірусу. Йому було 76 років, повідомляє Marca.

У вівторок, 17 березня, Санса доправили до лікарні з високою температурою і проблемами з диханням після того, як він вісім днів пролежав з лихоманкою. Його стан оцінювався як тяжкий. Тест на коронавірус дав позитивний результат.

Санс обіймав посаду президента «Реала» з 1995 по 2000 рік. Під час його правління Королівський клуб двічі виграв Лігу чемпіонів. Причому в 1998 році «Реал» переміг після 32-річної перерви.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу чемпіонат Іспанії припинили. Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас заявляв, що матчі чемпіонату Іспанії повинні відновити в середині травня.