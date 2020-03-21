Від коронавірусу помер експрезидент «Реала» Санс
Колишній президент мадридського «Реала» Лоренсо Санс помер сьогодні, 21 березня, від коронавірусу. Йому було 76 років, повідомляє Marca.
У вівторок, 17 березня, Санса доправили до лікарні з високою температурою і проблемами з диханням після того, як він вісім днів пролежав з лихоманкою. Його стан оцінювався як тяжкий. Тест на коронавірус дав позитивний результат.
Санс обіймав посаду президента «Реала» з 1995 по 2000 рік. Під час його правління Королівський клуб двічі виграв Лігу чемпіонів. Причому в 1998 році «Реал» переміг після 32-річної перерви.
Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу чемпіонат Іспанії припинили. Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас заявляв, що матчі чемпіонату Іспанії повинні відновити в середині травня.