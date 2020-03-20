У Мадриді на COVID-19 перехворіє 80% жителів — губернатор

Кожні вісім з десяти жителів столиці Іспанії рано чи пізно інфікуються новим коронавірусом COVID-19.

Про це заявила губернаторка регіону Мадрид Ізабель Діаз Аусо, повідомляє CNN.

За її словами, у більшості інфікованих хвороба протікатиме легко, але проблеми можуть виникнути у вразливих людей, пропорція яких від загального населення становить близько 15%.

“Вірус шириться в Іспанії вже певний час і згодом інфікує практично усіх, утім в більшості випадків не матиме значного впливу. Проблему становить вразливе населення”, - розповіла Діаз Аусо.

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Вона назвала хворобу “смертельною” для літніх людей із наявними проблемами зі здоров’ям та заявила, що смерть може настати упродовж 24-48 годин.

Аусо пояснила, що столичний регіон намагається “виграти час”, об’єднати приватну та державну системи охорони здоров’я та перетворити звичайні палати у реанімації.

Нагадаємо: на території усієї Іспанії вже виявили понад 18 тисяч випадків зараження новим коронавірусом. Хвороба забрала понад 800 життів.

Фото: MONICA TORRES/El Pais