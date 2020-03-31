Французька влада нарахувала вже понад 2 мільйони безробітних через коронавірус

Запобіжні протиепідемічні заходи у Франції спричинили зростання рівня часткового безробіття до 2,2 млн осіб, у зв‘язку з чим 220 тисяч підприємств звернулися до уряду про надання фінансової допомоги.

Про це заявила міністр праці Франції Мюріель Пенік в ефірі радіостанції RTL.

"У п'ятницю міністерство отримувало від підприємств по кілька тисяч заявок на хвилину. Тільки за добу ця цифра склала 65 тисяч заявок про часткове безробіття, що охопило понад 600 тисяч працівників. Таким чином, в країні зареєстровано понад два мільйони осіб, які тимчасово залишилися без роботи через епідемію коронавірусу", - сказала вона.

За словами міністра, основними галузями економіки, які страждають від епідемії, є промисловість, готелі та ресторани, будівельні підприємства, непродовольчі магазини та автомобільне обслуговування.

Раніше про можливість введення режиму часткового безробіття, який повністю фінансується державою, оголосив президент Франції Еммануель Макрон. Ці заходи, згідно із заявою міністра праці, дозволили уникнути різкого зростання безробіття в країні. Проте з початку карантинних заходів у Франції стало на 20 тисяч безробітних більше. У зв'язку з епідемією французький уряд ухвалив декрет, який відклав уведення реформи системи виплат допомоги з безробіття. Замість 1 квітня реформа набуде чинності 1 вересня ц.р. Крім того, французька влада закликала великі підприємства заморозити виплати дивідендів своїм акціонерам.

Минулого тижня уряд Франції у зв‘язку з економічними наслідками епідемії коронавірусу вирішив виділити бізнесу позику у розмірі €300 млрд під державні гарантії та ввів надзвичайний план з підтримки середнього та малого бізнесу з бюджетом €4 млрд.

Державна підтримка французького бізнесу передбачає залучення кількох фінансових інструментів. Зокрема, пакет у розмірі €80 млн з програми «Інвестиції для майбутнього», випуск облігацій з можливим доступом до капіталу і призначені для співфінансування приватними інвесторами, загалом не менш як на €160 млн. Крім того, передбачено гарантовані державою готівкові кредити для стартапів у сумі €2 млрд, прискорена виплата інноваційної допомоги на загальну суму €250 млн.