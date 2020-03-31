Тяжкохворих французів із COVID-19 евакуюють до лікарень сусідніх країн

Франція, яка зіткнувшись з проблемою нестачі місця для пацієнтів, що потребують інтенсивної терапії, перевозить хворих з центрів епідемії до реанімацій у менш постраждалих регіонах та в сусідніх країнах. Відповідні угоди укладені з Німеччиною, Люксембургом та Бельгією.

Про перевезення нових пацієнтів до Німеччини відзвітувало міністерство збройних сил Франції, розмістивши відео евакуації хворих у Твіттер.

"Санітарно-транспортний літак А400М @Команда_Люфтваффе (ВПС Німеччини) здійснив у неділю перевезення двох пацієнтів з #Covid19, зі Страсбурга в Ульм (Німеччина). Нова демонстрація європейської солідарності", - йдеться у дописі.

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Міністр оборони Франції Флоранс Парлі розмістила у Твіттер повідомлення про евакуацію армійською авіацією з регіону Гран-Ест шести пацієнтів у рамках операції «Стійкість», запровадженої урядом із залученням військових до боротьби з поширенням та протидією епідемії.

"Сьогодні 6 пацієнтів евакуйовано з Гранд-Есту до лікарень, які можуть їх розмістити. Вертольоти Сухопутних військ (ЗС Франції – ред.) продовжують використовуватися відповідно до запитів та потреб", - написала вона.

Opération Résilience. Aujourd'hui 6 patients ont été evacués du Grand-Est vers des hôpitaux pouvant les accueillir. Les hélicoptères de l'@armeedeterre continuent leurs rotations en fonction des demandes et besoins de @MinSoliSante. pic.twitter.com/JlmtMeYEEQ — Florence Parly (@florence_parly) March 29, 2020

Як повідомлялося, уряд Франції мобілізував військові літаки та цивільні поїзди для перевезення хворих на COVID-19. На військових кораблях розгорнуто військові шпиталі з відділеннями інтенсивної терапії для приймання важких пацієнтів.

За даними Worldоmeters, у світі станом на ніч 31 березня зафіксовано 784,392 випадки коронавірусу, з них 37,780 летальних, 165,035 осіб одужали.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est