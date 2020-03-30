Німецькі клініки продовжують приймати важкохворих з Італії та Франції

Німеччина, яка ближчими днями готується зустріти пік захворюваності на Covid-19, пообіцяла прийняти понад 120 пацієнтів з важкою формою пневмонії з сусідніх країн.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Догляд за пацієнтами інтенсивної терапії, які страждають від наслідків коронавірусу, накладає величезне навантаження на системи охорони здоров’я в частинах Італії та Франції. Тому ряд федеральних земель пропонують місця для лікування пацієнтів інтенсивної терапії в Німеччині. Досі були прийняті зобов'язання щодо понад 70 осіб з Італії та понад 50 осіб з Франції", - повідомили в МЗС ФРН.

Зазначається, що пацієнтів доправляють повітряними шляхами невеликими групами в різні лікарні, зокрема, в Бонн, Дрезден, Лейпциг, Гамбург, у клініки земель Баден-Вюртемберг, Райнланд-Пфальц, Саар і Гессен, у Берлін тощо.

Зокрема, в неділю до Бонна гелікоптером доправили француза в університетську клініку, де з суботи лікуються вже 2 пацієнти з Італії. Боннські клініки мають сукупно 196 ліжок інтенсивної терапії з апаратами ШВЛ і 141 ліжко інтенсивної терапії без ШВЛ.

Минулого тижня були доставлені 6 пацієнтів трьома рейсами Міноборони Італії.

Повітряний шпиталь ВВС Бундесверу, літак Airbus A310 MedEvac доставив в неділю, 29 березня, з північної Італії 6 пацієнтів до Кельна, двох зі Страсбурга до Штуттгарта та збирається в нові рейси, як і літаки A400M і C-160 Transall, гелікоптер CH-53.

«Звичайно ж у важкі часи ми підтримуємо наших друзів. Європа має триматися разом», - заявила міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Водночас президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер не виключив, що Німеччина сама зіткнеться з «італійською ситуацією», кола на піку захворюваності в лікарнях країни не буде вистачати місць для лікування важкохворих.

Як повідомлялося, за даними Worldоmeters, у світі зафіксовано 721 946 випадків коронавірусу, з них 33 966 летальних, 151 312 людей одужали.