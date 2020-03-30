У Франції кількість смертей від коронавірусу перевищила 2,6 тисячі
Про це повідомляє Служба громадського здоров'я, передає власний кореспондент Укрінформу.
Загалом у країні також підтверджено 40 174 випадки зараження.
Нині у Франції діє особливий режим карантину, уведений урядом 17 березня у відповідь на ескалацію епідемії коронавірусу COVID-19.
Згідно з урядовим декретом, у країні заборонено не просто масові, але й мінімальні групові зібрання людей. Громадяни зобов'язані залишатися на «домашньому» карантині і покидати домівки лише у разі крайньої потреби, які чітко визначені правилами. За порушення режиму – штраф у 135 євро.
Як повідомлялося, у світі, за даними Worldmeter, станом на ранок 30 березня зафіксовано 722 202 випадків коронавірусу, 151 766 людей одужали, 33 976 померли.
В Україні зараз офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.