Прем’єр Ізраїлю самоізолювався після захворювання радниці

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вирішив самоізолюватися після того, як в однієї з його радниць виявили коронавірус COVID-19.

Про це The Times of Israel заявили з його офісу.

«Навіть до завершення епідеміологічного розслідування та для того, аби зняти всі сумніви, прем’єр-міністр вирішив, що він та його радники залишаться на карантині», - повідомили в офісі Нетаньягу.

За результатами цього розслідування Міністерство охорони здоров’я та особистий лікар прем’єра самі вирішуватимуть скільки триватиме самоізоляція першої особи держави.

Раніше стало відомо, що радниця Нетаньягу у справах ультраортодоксальної громади Рівка Палух захворіла на COVID-19.

Наразі, за даними Worldmeters, кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 735 276. Ці випадки зафіксовані у 199 країнах. 34 813 пацієнтів померли, 156 137 одужали.

Фото: AA