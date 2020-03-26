Ізраїль закрив усі святині, аби сповільнити коронавірус

Ізраїль наказав закрити доступ вірян до усіх синагог, мечетей та церков в країні, аби допомогти у боротьбі із COVID-19.

Про це оголосили в офісі прем’єр-міністра Ізраїлю, пише Xinhua.

Зазначається, що молитися тепер дозволено лише на вулиці та групами не більшими за 10 осіб, при чому учасники повинні знаходитися не ближче, ніж у 2 метрах один від одного.

Xinhua нагадує, що на тлі зростання кількості зараження на COVID-19, Ізраїль посилив і ряд інших обмежувальних заходів. Зокрема, тепер людям не дозволяється відходити від дому далі, ніж на 100 метрів, окрім як для придбання ліків й продуктів харчування, відвідування лікувального закладу чи допомоги людям із обмеженими фізичними можливостями.

“Окрім цього, в одному автомобілі може перебувати не більше двох людей, а частоту руху громадського транспорту буде зменшено на 25%”, - зауважує Xinhua.

Нагадаємо: станом на ранок четверга в Ізраїлі підтверджено 2369 випадків зараження коронавірусом, 5 осіб померли, 58 - видужали.