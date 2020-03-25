Для боротьби з коронавірусом необхідні агресивні заходи — ВООЗ

Для боротьби з коронавірусом необхідні агресивні заходи — ВООЗ

Укрінформ
У Всесвітній організації охорони здоров'я закликали країни світу до застосування агресивних заходів боротьби з коронавірусом.

Про це йдеться у дописі Twitter ВООЗ

"Агресивні заходи з пошуку, ізоляції, тестування, лікування та відстеження є не тільки найкращим та швидким виходом з екстремальних соціальних та економічних обмежень, але й найкращим способом їх запобігання", - йдеться у дописі.

Нагадаємо: кількість летальних випадків унаслідок коронавірусу у світі перевищила 20 тисяч й наразі становить 20 799 осіб.

Фото: АА

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