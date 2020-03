Для боротьби з коронавірусом необхідні агресивні заходи — ВООЗ

Про це йдеться у дописі Twitter ВООЗ.

"Агресивні заходи з пошуку, ізоляції, тестування, лікування та відстеження є не тільки найкращим та швидким виходом з екстремальних соціальних та економічних обмежень, але й найкращим способом їх запобігання", - йдеться у дописі.

"Aggressive measures to find, isolate, test, treat and trace are not only the best and fastest way out of extreme social and economic restrictions – they’re also the best way to prevent them"-@DrTedros #COVID19 #coronavirus