Коронавірус в Ізраїлі: Нетаньягу анонсував жорсткіші обмеження

В Ізраїлі можуть ввести більш жорсткі обмежувальні заходи для протидії поширенню коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, пише The Jerusalem Post.

За словами Нетаньяху, введених заходів виявилось недостатньо, адже кількість хворих коронавірусом продовжує зростати.

"Тому я вже кажу вам, що якщо ми не побачимо негайного поліпшення тенденції, не буде альтернативи, як ввести повне блокування, крім життєво важливих потреб, таких як їжа та ліки. Це питання кількох днів. Ми робимо всю необхідну підготовку — логістичну та юридичну", — заявив він.

Нагадаємо: станом на початок 26 березня в Ізраїлі підтверджено 2369 випадків зараження коронавірусом, 5 осіб померли, 58 - видужали.

Фото: Flash90