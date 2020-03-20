COVID-19: Влада Ізраїлю заборонила громадянам виходити з дому

Влада Ізраїлю посилить карантинні заходи, пов'язані з поширенням коронавірусної інфекції, а його порушникам загрожує судове покарання.

Про це увечері 19 березня заявив в.о. прем'єр-міністра країни Біньямін Нетаньяху, повідомляє Timesofisrael.

"У важкі часи я зобов'язаний приймати важкі рішення. Позавчора МОЗ видало розпорядження залишатися вдома. Сьогодні я підписав кілька надзвичайних указів. З цієї ночі вони вводяться в дію. Серед іншого вводиться обмеження на пересування. Від вас, громадяни Ізраїлю, потрібно залишатися вдома. Це не прохання, не рекомендація, це вказівка, яке є обов'язковим до виконання", - підкреслив Нетаньяху.

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В Ізраїлі громадянам дозволяється виходити з дому тільки у випадках придбання ліків та їжі. Виключення можливе тільки для людей, які залучені до життєзабезпечуючих виробництв.

Нагадаємо: 19 березня міністерство охорони здоров'я Ізраїлю опублікувало нові дані щодо коронавіруса. На цей час у країні зареєстровано 677 випадків хвороби COVID-19. Шестеро пацієнтів у важкому стані, 13 - середньої тяжкості, у решти хвороба протікає легко. 14 осіб вже видужали та виписані з лікарень.

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Загалом 266 хворих перебувають у лікарнях. 86 проходять "домашню госпіталізацію". 47 отримують медичну допомогу у готелях. 264 особи чекають рішення про місце їх госпіталізації.

Фото: Flash90