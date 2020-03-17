В Ізраїлі через коронавірус відстежуватимуть дані з мобільних телефонів
Про це повідомляє BBC.
"Уряд Ізраїлю затвердив надзвичайні заходи для органів безпеки з метою відстеження даних з мобільних телефонів людей, у яких підозрюють коронавірус", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, нові повноваження будуть використані для підсилення карантину та попередження тих, хто вступає у контакт з зараженими людьми.
Асоціація за громадянські права в Ізраїлі назвала цей крок "небезпечним прецедентом". Деталі того, як працюватиме так званий "кібермоніторинг", не розголошуються, але очевидно, що дані про місце знаходження, абонента надходитимуть представникам міністерства охорони здоров'я.
У випадку, якщо особа вважається носієм коронавірусу, міністерство охорони здоров'я зможе відстежувати, чи дотримується людина карантинних правил.
Міністерство також зможе надсилати текстові повідомлення людям, які можуть, контактувати з потенційним хворим.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 186 975 інфікованих осіб, з них одужали - 80 842 осіб, померли – 7 477.
В Україні 14 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них два летальні.