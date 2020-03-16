Нетаньягу здав аналізи на коронавірус

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та його близьке оточення пройшли тестування на коронавірус.

Про це повідомляє Haaretz.

«Прем'єр-міністр Нетаньягу та наближені до нього люди пройшли тестування на вірус за вказівкою заступника генерального директора з безпеки й надзвичайних ситуацій в канцелярії глави уряду», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в жодного з тих, хто проходив дослідження, симптомів коронавірусу не було.

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Раніше президент США Дональд Трамп також здав аналізи на COVID-19. За словами його особистого лікаря, результати аналізу показали відсутність коронавірусу.