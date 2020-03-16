Нетаньягу здав аналізи на коронавірус
Укрінформ
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та його близьке оточення пройшли тестування на коронавірус.
Про це повідомляє Haaretz.
«Прем'єр-міністр Нетаньягу та наближені до нього люди пройшли тестування на вірус за вказівкою заступника генерального директора з безпеки й надзвичайних ситуацій в канцелярії глави уряду», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в жодного з тих, хто проходив дослідження, симптомів коронавірусу не було.
Раніше президент США Дональд Трамп також здав аналізи на COVID-19. За словами його особистого лікаря, результати аналізу показали відсутність коронавірусу.