Ізраїль висилає громадян Південної Кореї через коронавірус

Громадян Південної Кореї спецрейсами відправляють на батьківщину з Ізраїлю на тлі побоювань щодо інфікування коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє Anadolu.

"Згідно з розпорядженням уряду Ізраїль відсилає з країни південнокорейців спеціальними рейсами на тлі занепокоєння щодо поширення смертельного коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 23 лютого 622 громадянина Південної Кореї залишили Ізраїль, більшість з них - туристи. Ще близько 800-900 осіб наразі залишається в країні.

Голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав негайно вивезти всіх південнокорейців з країни після того, як влада Південної Кореї заявила, що 29 туристів, які повертаються з Ізраїлю та Палестини, мають коронавірус.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю 21 лютого повідомило про перший випадок коронавірусу в країні.

Як повідомлялося, станом на 24 лютого у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2619 летальних. Одужало вже 25 360 осіб.