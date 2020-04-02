Усіх депутатів парламенту Болгарії перевіряють на коронавірус - ЗМІ

Після того як в одного з депутатів парламенту Болгарії виявили коронавірус, усіх 240 членів парламенту перевіряють на Covid-19.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що нагальність такого заходу пов’язана в тому числі з тим, що парламент Болгарії запланував на 2 квітня засідання стосовно змін до бюджету. Але наразі незрозуміло, чи воно відбудеться.

Як повідомлялося, депутат парламенту Болгарії Хассан Адемов потрапив до лікарні після позитивного тесту на коронавірус.

Читайте також: Болгарія відкладає вступ до єврозони

За останніми даними, у світі підтверджено 927 539 випадків коронавірусу. 46 472 хворих померли, 193 431 особа одужала.