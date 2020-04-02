Столтенберг розповів про внесок НАТО у боротьбу з пандемією

Військові спроможності НАТО від початку пандемії Covid-19 використовувалися для підтримки зусиль цивільних структур у протидії поширенню вірусу – це триватиме і надалі.

Про це під час віртуальної пресконференції напередодні зустрічі глав МЗС країн НАТО, що має відбутися 2 квітня у відеоформаті, заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Від початку цієї кризи ми бачили, яким чином військові спроможності були спрямовані на підтримку цивільних зусиль у боротьбі з Covid-19. Союзники знають краще, якої саме допомогу вони потребують, і як використовувати збройні сили з цією метою. НАТО якраз допомагає координувати такі зусилля. Завжди можна шукати шляхи, аби діяти швидше. Це саме та причина, з якої тема Covid-19 визначена як ключова в порядку денному завтрашньої віртуальної зустрічі міністрів", - розповів Столтенберг.

Він припустив, що боротьба з вірусом може тривати довгий час, тож НАТО зважить, що куди спрямовувати основні зусилля для стримування та подолання пандемії.

"Військові спроможності були частиною цієї роботи від початку, вони залишатимуться частиною таких цивільних зусиль протягом наступних тижнів і місяців. Ми будемо продовжувати координувати та організовувати допомогу країнам-членам, будемо намагатися робити це на випередження, навіть швидше, ніж вони надсилатимуть запити про допомогу", - наголосив генеральний секретар НАТО.

За останніми даними, у світі підтверджено 927 539 випадків коронавірусу. 46 472 хворих померли, 193 431 особа одужала.

Фото: НАТО