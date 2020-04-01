Міністри країн НАТО завтра розглянуть новий пакет допомоги для України та Грузії - Столтенберг
Про це у середу, 1 квітня, під час віртуальної пресконференції напередодні міністерської зустрічі країн-членів Альянсу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Ми матимемо віртуальну зустріч завтра, це означає, що ми мали дещо змінити її формат, включаючи зустрічі з Україною і Грузією. Але, як я очікую, міністри погодять новий пакет допомоги для Грузії й України, для подальшого зміцнення нашого партнерства, включаючи проведення спільних навчань у Чорноморському регіоні, який має стратегічну важливість для НАТО», - сказав керівник НАТО.
Він підкреслив, що хоча під час міністерської телеконференції НАТО не буде зустрічі з Грузією і Україною, новий пакет такої допомоги дозволить зміцнити політичну підтримку та практичну допомогу Альянсу для цих двох країн.
Фото: НАТО