Міністри країн НАТО завтра розглянуть новий пакет допомоги для України та Грузії - Столтенберг

Міністри закордонних справ країн НАТО, які 2 квітня проведуть зустріч в режимі телеконференції, обговорять новий пакет допомоги для України і Грузії, що має зміцнити політичну і практичну підтримку союзниками цих важливих країн-партнерів.

Про це у середу, 1 квітня, під час віртуальної пресконференції напередодні міністерської зустрічі країн-членів Альянсу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми матимемо віртуальну зустріч завтра, це означає, що ми мали дещо змінити її формат, включаючи зустрічі з Україною і Грузією. Але, як я очікую, міністри погодять новий пакет допомоги для Грузії й України, для подальшого зміцнення нашого партнерства, включаючи проведення спільних навчань у Чорноморському регіоні, який має стратегічну важливість для НАТО», - сказав керівник НАТО.

Він підкреслив, що хоча під час міністерської телеконференції НАТО не буде зустрічі з Грузією і Україною, новий пакет такої допомоги дозволить зміцнити політичну підтримку та практичну допомогу Альянсу для цих двох країн.

Фото: НАТО