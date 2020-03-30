Добра новина у важкі часи: Столтенберг прокоментував вступ Північної Македонії у НАТО

Північна Македонія стала 30-м членом НАТО, і її прапор піднятий у понеділок в штаб-квартирі у командуваннях Альянсу в Монсі (Бельгія) та в Норфолку (США), що є доброю новиною у складні часи.

На цьому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив у статті, яка оприлюднена на сайті Північноатлантичного альянсу.

«З понеділка прапор Північної Македонії гордо майоріє серед прапорів інших 29 членів. Це момент для святкування, на який ми чекали багато років… Це добра новина у важкі часи, коли увесь світ постає перед необхідністю боротьби з пандемією COVID-19. Кожна держава здійснює безпрецедентні заходи, щоб стримати розповсюдження вірусу, врятувати життя та обмежити шкоду для наших економік. Цей виклик є завеликим для будь-якої окремої країни. Тож зараз більш ніж будь-коли для наших держав важливо триматися разом, працювати разом та підтримувати одне одного. Ми сильніші разом», - зауважив генеральний секретар НАТО.

Він нагадав, що союзники по НАТО допомагають одне одному просто зараз. Армія США доставила суттєве госпітальне постачання до Італії. Німеччина і Люксембург прийняли у себе пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії з Італії і Франції. Важкі транспортні літаки Альянсу вже перевезли більше 200 тонн масок та іншого захисного медичного обладнання з Китаю та Південної Кореї до Словаччини, Чеської Республіки та до Румунії. За останні кілька років НАТО підготувало більше 500 фахівців для Північної Македонії, які навчилися реагувати на надзвичайні ситуації, на кшталт COVID-19.

«Хоча зараз наша увага прикута до глобальної пандемії COVID-19, інші виклики нікуди не поділися. Вони лише посилилися з поточною кризою. Дезінформація щодо коронавірусу набула широкого розповсюдження. Часто вона є частиною довгострокових проявів агресивної поведінки, що включає кібернетичні атаки та спроби підірвати легітимність демократичних інституцій», - наголосив Столтенберг.

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Він нагадав, що у листопаді минулого року оперативна група НАТО з протидії гібридним загрозам надавала допомогу Чорногорії за запитом її уряду. Цей підрозділ був спеціально створений для того, щоб допомагати союзникам у протистоянні так званим «гібридним» атакам, які є сумішшю відкритих та таємних операцій, застосування як військових, так і невійськових засобів агресії. Таку практичну допомогу в ці дні, за словами генерального секретаря, НАТО надає союзникам на щоденній основі.

«Безпека, яку надає членство в НАТО, є незрівнянною. Ця безпека була основою для трансатлантичної стабільності та заможності протягом більше 70 років. Стаття 5 основоположного (Вашингтонського) договору говорить, що атака на одного союзника є атакою на всіх. Відтепер Північна Македонія завжди матиме повну підтримку 29 союзників», - підкреслив керівник НАТО.

Він зауважив, що Північна Македонія вже отримала переваги від євроатлантичної інтеграції

«Я вітаю рішення Європейського Союзу запросити Північну Македонію та Албанію до початку переговорів щодо членства», - додав також генеральний секретар НАТО.

Як повідомлялося, офіційна церемонія підйому прапора Північної Македонії, що відбулася 30 березня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі та у Об’єднаних командуваннях Альянсу в Монсі та у Норфолку, була обмежена внаслідок запобіжних заходів проти поширення коронавірусу COVID-19.

Фото: nato.int