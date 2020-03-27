Північна Македонія офіційно стала членом НАТО

Північна Македонія офіційно стала членом НАТО

Укрінформ
Сполучені Штати отримали Акт від Республіки Північна Македонія про приєднання до НАТО, що стало формальним підтвердженням набуття цією країною членства в Північноатлантичному альянсі.

Про це йдеться в офіційній заяві державного секретаря США Майкла Помпео, поширеній у п'ятницю.

"27 березня 2020 року Сполучені Штати як країна-депозитарій договору отримали Акт Республіки Північна Македонія про приєднання до Північноатлантичного договору, що зробило Північну Македонію 30-им союзником НАТО", - зазначається в заяві.

Як підкреслив держсекретар США, 30 березня прапор Північної Македонії вперше підніметься над штаб-квартирою Альянсу.

Глава Держдепартаменту США також зауважив, що приєднання Північної Македонії до НАТО "стало кульмінацією багаторічних зусиль уряду та народу" цієї країни, що посилює інтеграцію, демократичні реформи, торгівлю, безпеку й стабільність у регіоні.

Читайте також: ЄС погодив початок переговорів про вступ з Північною Македонією і Албанією

"Приєднання Північної Македонії також є підтвердженням для інших країн-аспірантів, що двері до НАТО залишаються відкритими для тих, хто бажає і здатний реалізувати реформи, щоби відповідати високим стандартам НАТО й прийняти на себе зобов'язання й переваги членства", - наголосив державний секретар США.

Водночас, Помпео підтвердив прихильність офіційного Вашингтона колективній обороні за п'ятою статтею Північноатлантичного договору, який є "наріжним каменем" альянсу НАТО.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-