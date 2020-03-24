ЄС погодив початок переговорів про вступ з Північною Македонією і Албанією

Рада міністрів ЄС із європейських справ підтримала рішення щодо початку переговорів з Північною Македонією і Албанією про членство цих балканських країн в Європейському Союзі.

Про це під час відеопресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС у вівторок заявила державний секретар Хорватії з європейських справ Андрея Метелко Згомбіч, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я рада повідомити, що ми сьогодні під час відеоконференції за участю міністрів із європейських справ прийняли політичне рішення про початок переговорів про членство в ЄС з Албанією і Північною Македонією. Оскільки ми не можемо зустрітися особисто з міністрами в Брюсселі з причини обмежень, що пов’язані із коронавірусом, зараз ми розпочали процес ухвалення цього рішення за письмовою процедурою. Сподіваюся, що Європейська рада ухвалить таке рішення вже наприкінці поточного тижня", - зауважила представник хорватського головування Євросоюзу.

Вона подякувала Єврокомісії за розробку нового алгоритму підготовки країн-кандидатів до членства, оскільки ці зусилля, а також вирішення проблемних питань, що раніше заважали досягненню консенсусу між лідерами ЄС, дозволили дійти позитивного політичного рішення сьогодні.

Як повідомлялося, питання про початок переговорів з Албанією і Північною Македонією мали розглянути на саміті ЄС у червні минулого року. Але тоді це питання відклали до усунення зауважень щодо процесу реформ в обох країнах.