Албанія та Північна Македонія готові до переговорів про членство в ЄС – Єврокомісія

Єврокомісія підтвердила попередню рекомендацію Європейській раді розпочати переговори щодо членства в ЄС із Албанією та Північною Македонією.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейської комісії.

«Сьогодні Єврокомісія представила оновлені дані щодо прогресу Албанії та Північної Македонії у здійсненні правових реформ, зокрема, у сферах, визначених Європейською радою у червні 2018 року. Обидві країни досягли суттєвих та стійких результатів, виходячи з чого Єврокомісія підтверджує чинність рекомендації відкрити з Албанією та Північною Македонією переговори про входження до ЄС», - ідеться у документі.

Єврокомісар з питань розширення та сусідства Олівер Варгеї наголосив, що доповідь Єврокомісії зроблено на основі нової методології процесу входження до ЄС, яка була уточнена за дорученням країн-членів.

Читайте також: Вишеградська група вітає початок діалогу з Албанією і Північною Македонією про вступ до ЄС

«Єврокомісія твердо дотримується власних рекомендацій відкрити переговори щодо входження Албанії та Північної Македонії, і я сподіваюся, що країни-члени приймуть позитивне рішення вже протягом наступних тижнів», - зазначив єврокомісар.

Як повідомляв Укрінформ, Європейська рада під час зустрічі у Брюсселі 15 жовтня не змогла досягти консенсусу щодо початку переговорів про членство з Албанією та Північною Македонією. Проти виступили Франція, Нідерланди й Данія, уряди яких вважали, що ці балканські країни здійснили недостатньо реформ. Керівники Єврокомісії та провідні політичні сили Європарламенту назвали таку відмову «стратегічною помилкою».

5 лютого 2020 року Єврокомісія представила пропозиції щодо вдосконалення процедури переговорів з кандидатами до Євросоюзу - з урахуванням рекомендацій членів ЄС.

Єврокомісія сподівається, що ЄС зможе розпочати переговори про членства з Північною Македонією та Албанією ще до так званого Балканського саміту, який має відбутися у столиці Хорватії Загребі 7 травня.