Вишеградська група вітає початок діалогу з Албанією і Північною Македонією про вступ до ЄС

Країни Вишеградської групи в четвер у Празі підтримали початок переговорів про вступ до ЄС Албанії та Північної Македонії.

Про це за результатами зустрічі глав МЗС Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини у Празі заявив очільник польської дипломатії Яцек Чапутович, інформує РАР.

“Ми хочемо підтримати проєвропейську орієнтацію цих країн. Хочемо передати нашу підтримку суспільствам цих країн”, - підкреслив Чапутович.

За його, словами, ЄС має виконати свої зобов’язання перед цими країни Західних Балкан.

Чапутович нагадав, що Єврокомісія запропонувала нову методологію ведення переговорів з країнами, які хочуть стати членами ЄС. Зокрема, ЄС може перервати переговорити щодо вступу з країнами, які перестануть відповідати критеріям, що перед ними висуваються. З іншого боку ЄС має виконати свої зобов’язання, якщо країна виконає всі умови, які ставляться перед нею.

“Сподіваюся, що нова методологія призведе до початку переговорів у березні з Північною Македонією й Албанією про вступ до ЄС”,- зазначив глава польської дипломатії.

Саміт ЄС, де розглядатимуться питання розширення Спільноти, відбудеться 26-27 березня.