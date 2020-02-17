Двері ЄС для Північної Македонії та Албанії мають бути відчиненими — МЗС Італії

Північна Македонія й Албанія мають отримати сигнал про початок переговорів з ними щодо членства в ЄС.

На цьому під час свого виступу в неділю в рамках Мюнхенської безпекової конференції заявив глава МЗС Італії Луїджі ді Майо, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Потенціал позитивної трансформації ЄС гарантує політика розширення. Конкретний сигнал має бути надіслано Балканським країнам щодо членства в ЄС завдяки початку переговорного процесу з Албанією та Північною Македонією”, - заявив ді Майо.

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Він звернув увагу, що різні країни Спільноти мають різні погляди на співпрацю з Росією. Проте він зауважив: країни ЄС не можуть заперечувати, що “Москва є ключовим гравцем для міжнародної безпеки”.

Ді Майо підкреслив, що ЄС має бути “сильнішим і рішучішим” у відносинах з глобальними гравцями, а потенціал Спільноти має бути використаний для “пошуку стабільності й безпеки громадян Спільноти”.

“Фундаментальними” для ЄС він назвав відносини зі США, трансатлантичні зв’язки, зокрема в межах НАТО.

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На переконання глави італійської дипломатії, для ЄС важливими є три фактори: здатність діяти стратегічно, рішучість робити це одним “європейським” голосом і необхідність зробити європейські інституції більш ефективними.

Ді Майо звернув увагу на безпекову ситуацію на півдні Європи. Зокрема він зауважив, що для ЄС важлива стабілізація в Лівії після дев’яти років кризи у цій країні. Він підкреслив, що це дуже важливо, особливо для Італії.

За словами міністра, загроза від ІДІЛ не зникла, оскільки терористи діють не лише в Сирії та Іраку, але й через афілійовані організації в багатьох регіонах світу. Ді Майо наголосив, що ЄС має боротися з ІДІЛ більш ефективно, особливо увагу звернувши на регіон північно-західної Африки.

Нагадаємо: 14-16 лютого у німецькому Мюнхені тривала Міжнародна безпекова конференція.