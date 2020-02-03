ІДІЛ взяла на себе відповідальність за різанину в Лондоні — ЗМІ

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за різанину, що сталася 2 лютого в одному з районів Лондона.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на агентство Amaq, яке пов'язують з ІДІЛ.

"Ісламська держава", без надання доказів, взяла на себе відповідальність за напад із ножем на півдні Лондона", - йдеться у повідомленні.

В терористичному угрупованні стверджують, що саме їх бойовик вчинив різанину в районі Стретхем у неділю, 2 лютого.

Зазначається, що зловмисник, 20-річний Судеш Амман раніше заявляв, що схвалює дії "Ісламської держави" та поширював в Інтернеті пропаганду ще однієї терористичної групи - "Аль-Каїда".

Як повідомлялося, в неділю, 2 лютого, офіцери поліції застрелили чоловіка в районі Стретхем, в Лондоні, після того, як він завдав кільком людям ножових поранень. Пізніше стало відомо, що 20-річний Судеш Амман уже відбував термін за терористичні злочини і в січні був звільнений із в'язниці.