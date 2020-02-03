Різанина у Лондоні: нападник мав судимість за тероризм

Чоловік, якого поліція застрелила після нападу з ножем на людей у Лондоні цієї неділі, уже відбував термін за терористичні злочини і був звільнений із в'язниці лише в січні.

Про це повідомляє BBC.

«Судеш Амман, 20-літній чоловік, якого застрелила поліція через напад із ножем на людей на півдні Лондона, лише близько тижня тому вийшов із в’язниці, де відбував термін за тероризм», - йдеться в повідомленні.

Фото: MET POLICE Він відбув половину свого терміну в 3 роки і 4 місяці. В момент свого недільного нападу він перебував під активним поліцейським наглядом. Саму атаку поліція вважає терористичним інцидентом, прямо пов'язаним з ісламістами.

Як відомо, внаслідок того інциденту троє людей отримали поранення, але загрози їхньому життю немає.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон після випадку з Амманом анонсував «фундаментальні зміни» в системі роботи з особами, засудженими за злочини, пов'язані з тероризмом. Повідомляється, що під час звільнення Аммана існували побоювання з приводу небезпеки, яку він може становити для суспільства. Проте не було жодних правових механізмів, які б дозволили тримати його у в'язниці далі.