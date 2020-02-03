Різанина у Лондоні: нападник мав судимість за тероризм
Про це повідомляє BBC.
«Судеш Амман, 20-літній чоловік, якого застрелила поліція через напад із ножем на людей на півдні Лондона, лише близько тижня тому вийшов із в’язниці, де відбував термін за тероризм», - йдеться в повідомленні.
Як відомо, внаслідок того інциденту троє людей отримали поранення, але загрози їхньому життю немає.
Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон після випадку з Амманом анонсував «фундаментальні зміни» в системі роботи з особами, засудженими за злочини, пов'язані з тероризмом. Повідомляється, що під час звільнення Аммана існували побоювання з приводу небезпеки, яку він може становити для суспільства. Проте не було жодних правових механізмів, які б дозволили тримати його у в'язниці далі.