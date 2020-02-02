У Бельгії поліція знешкодила чоловіка, який із ножем напав на перехожих
Укрінформ
У центрі бельгійського міста Гент невідомий напав з ножем на перехожих, завдавши поранень двом особам.
Про це інформує Daily Mail.
"Бельгійські поліцейські стріляли у чоловіка, озброєного ножем, який напав на двох людей", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що поліцейські відкрили вогонь по нападнику та знешкодили його, поранивши у руку.
Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, деталі обіцяють повідомити пізніше.
Як повідомлялося, сьогодні на півдні Лондона чоловік з ножем напав на перехожих, унаслідок чого декілька осіб зазнали поранень; поліція застрелила нападника.
Фото: RV