Поліція Лондона застрелила терориста, що напав з ножем на людей
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Укрінформ
На півдні Лондона чоловік з ножем нападав на людей, унаслідок чого декілька осіб зазнали поранень; поліція застрелила нападника.
Про це повідомляє My London.
"В неділю, 2 лютого, офіцери поліції застрелили чоловіка в районі Стретхем після того, як він завдав кільком людям ножових поранень", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці уточнили, що постраждало двоє людей.
#BREAKING: Chaotic scenes in a busy streatham high street in London as police shoot dead a knife wielding man, several injured. pic.twitter.com/Oq1AXkBpjx— TommyGirl (@IAmTommy1990) February 2, 2020
За словами речника лондонської поліції, інцидент кваліфіковано як терористичний акт.
На місці події багато автомобілів поліції та швидка допомога, над цим місцем кружляє вертоліт.
#BREAKING Man shot dead by police in #Steatham #London pic.twitter.com/qTdWQctUCx— stephen 🇬🇧 (@LFC_blano) February 2, 2020
Фото з сайту mylondon.news