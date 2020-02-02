Поліція Лондона застрелила терориста, що напав з ножем на людей

Поліція Лондона застрелила терориста, що напав з ножем на людей

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Укрінформ
На півдні Лондона чоловік з ножем нападав на людей, унаслідок чого декілька осіб зазнали поранень; поліція застрелила нападника.

Про це повідомляє My London.

"В неділю, 2 лютого, офіцери поліції застрелили чоловіка в районі Стретхем після того, як він завдав кільком людям ножових поранень", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці уточнили, що постраждало двоє людей.

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За словами речника лондонської поліції, інцидент кваліфіковано як терористичний акт.

На місці події багато автомобілів поліції та швидка допомога, над цим місцем кружляє вертоліт.

Фото з сайту mylondon.news

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