У США біля будівлі суду сталася стрілянина - четверо поранених
Укрінформ
Унаслідок стрілянини біля будівлі суду в місті Бриджпорт на сході США поранення дістали чотири особи.
Про це повідомляє АР.
«Чотири особи постраждали в результаті стрілянини біля будівлі суду в штаті Коннектикут», - ідеться в повідомленні.
За словами представника міської влади Ровени Вайт, усі потерпілі перебували у припаркованому автомобілі, коли з машини, яка проїздила повз, по них відкрили вогонь.
Три пасажири повискакували із салону, щоб укритися в будівлі суду Бриджпорта. Водій залишився всередині й також дістав поранення.
Постраждалих госпіталізували, їхнім життям нічого не загрожує. Особи нападників установлюються