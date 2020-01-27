У США біля будівлі суду сталася стрілянина - четверо поранених

Унаслідок стрілянини біля будівлі суду в місті Бриджпорт на сході США поранення дістали чотири особи.

Про це повідомляє АР.

«Чотири особи постраждали в результаті стрілянини біля будівлі суду в штаті Коннектикут», - ідеться в повідомленні.

За словами представника міської влади Ровени Вайт, усі потерпілі перебували у припаркованому автомобілі, коли з машини, яка проїздила повз, по них відкрили вогонь.

Три пасажири повискакували із салону, щоб укритися в будівлі суду Бриджпорта. Водій залишився всередині й також дістав поранення.

Постраждалих госпіталізували, їхнім життям нічого не загрожує. Особи нападників установлюються