У Сіетлі сталася стрілянина перед McDonald's, є загиблий і поранені

Невідомі люди влаштували стрілянину в місті Сіетл (штат Вашингтон, США), внаслідок якої одна людина загинула та ще семеро зазнали поранень.

Про це повідомляє France24.

«Щонайменше одну особу було вбито та сімох, включаючи дитину, поранено в середу, коли в центрі Сіетла, неподалік туристичної зони, перепалка між групою людей переросла в стрілянину», - йдеться в повідомленні.

Загибла людина – жінка віком близько 40 років. Усіх поранених було негайно госпіталізовано. Серед них – 9-річна дитина.

У місцевій поліції заявили, що відеокамери спостереження зафіксували кривавий інцидент, який стався після того, як кілька людей, стоячи перед McDonald's, почали про щось сперечатися. Коли вони відкрили вогонь один в одного, то в зону ураження потрапили й сторонні особи.

Також у поліції Сіетла підкреслили, що це не може бути «випадковий інцидент», оскільки в перестрілку були включені одразу декілька людей.

Правоохоронці наразі перекрили район, де сталася трагедія. Пошуки винуватців тривають.

Слід зауважити, що це вже третій випадок стрілянини в цьому районі менш ніж за 2 дні. Так, у вівторок від вогнепальних поранень загинув 55-річний чоловік.

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