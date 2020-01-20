У США сталася стрілянина у нічому клубі, є загиблі
Укрінформ
У нічному клубі в американському штаті Техас внаслідок стрілянини загинуло 2 людей, ще 5 зазнали поранень.
Про це повідомляє CNN із посиланням на керівника міста Сан Антоніо Вільяма МакМануса.
“Двоє людей загинуло та ще 5 отримали поранення, коли невідомий відкрив вогонь у клубі в Техасі вночі у неділю”, - йдеться у повідомленні.
Троє із постраждалих знаходяться у важкому стані.
За словами МакМануса, стрілянина сталася близько 20-ї години за місцевим часом. Він додав, що, ймовірно, чоловік відкрив вогонь після суперечки біля самого клубу.
Нині триває слідство, а правоохоронці розшукують підозрюваного.
Фото: CNN