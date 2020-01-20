У США сталася стрілянина у нічому клубі, є загиблі

У нічному клубі в американському штаті Техас внаслідок стрілянини загинуло 2 людей, ще 5 зазнали поранень.

Про це повідомляє CNN із посиланням на керівника міста Сан Антоніо Вільяма МакМануса.

“Двоє людей загинуло та ще 5 отримали поранення, коли невідомий відкрив вогонь у клубі в Техасі вночі у неділю”, - йдеться у повідомленні.

Троє із постраждалих знаходяться у важкому стані.

За словами МакМануса, стрілянина сталася близько 20-ї години за місцевим часом. Він додав, що, ймовірно, чоловік відкрив вогонь після суперечки біля самого клубу.

Нині триває слідство, а правоохоронці розшукують підозрюваного.

Фото: CNN